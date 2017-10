Nationalratsfinale mit Kanzlerrede, Pensionen und CETA

Kanzler Kern kündigte noch eine Rede an - © APA (Schlager)

Der Nationalrat tagt am Donnerstag zum letzten Mal in der gegenwärtigen Zusammensetzung. Angesichts der Wahl drei Tage danach sind heftige Auseinandersetzungen zu erwarten, speziell in der Aussprache nach einer kurzfristig angesetzten Rede von Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. Aber auch eine CETA-Debatte hat Potenzial für ordentlich Zank und Hader.