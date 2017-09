Nationalratsdebatte zu CETA und TTIP

Kern: Keine CETA-Ratifizierung ohne Lösung bei Konzern-Sonderklagsrechten - © APA

Neuer Saal, altes Thema: Die erste Debatte des Nationalrats im Ausweichquartier in der Hofburg drehte sich am Mittwoch wie schon so oft um CETA und TTIP. Statt der beiden Freihandelsabkommen verlangte die FPÖ in einer Aktuellen Stunde mehr direkte Demokratie. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) versprach, dass es keine CETA-Ratifizierung ohne Lösung bei den Konzern-Sonderklagsrechten geben werde.