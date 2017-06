Nationalrats-Sondersitzung zur Bildungsreform ohne Antrag

Die Sondersitzung wurde von den NEOS verlangt - © APA

Der Nationalrat debattiert am Montag über die Bildungsreform. Da sich die Regierung am Wochenende nicht mit den Grünen einigen konnte, gibt es dazu allerdings noch keinen Antrag. Die NEOS haben eine Sondersitzung verlangt; sie richten eine Dringliche Anfrage an Kanzler Christian Kern (SPÖ).