Nationalrat tagt noch einmal drei Tage vor der Wahl

Vor den Wahlen tagt der Nationalrat. - © APA

Die Nationalratssitzung kommende Woche wird nicht die letzte vor der Wahl sein: Wie die Präsidiale am Freitag vereinbart hat, wird der Nationalrat zum letzten Mal in dieser Periode am 12. Oktober, also drei Tage vor der Wahl, zusammentreten. Der zweite Sitzungstag am 13. Oktober entfällt. Der neu gewählte Nationalrat wird sich am 9. November konstituieren.