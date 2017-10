Nationalrat: Auch Wallner warnt vor “Casino-Mentalität” im Parlament

Wallner richtete als aktueller Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz einen dringenden Appell zum sparsamen Umgang mit Steuergeld an die Nationalratsabgeordneten. Er erinnerte insbesondere an das Jahr 2008, als vier Tage vor der damaligen Nationalratswahl “mehrere Milliarden ohne konkrete Gegenfinanzierung” verteilt worden seien. Es sei nicht sein Politikverständnis, vor der Wahl Geschenke zu verteilen, die danach in Sparpakete münden, unterstrich der Landeshauptmann. Ebenso dürfe es keine Beschlüsse geben, die Kosten des Bundes einseitig auf die Länder und Gemeinden abwälzen.

(APA)