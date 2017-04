Nationalparks bei Österreichern sehr beliebt

Ein Drittel der Österreicher war im Vorjahr in zumindest einem Nationalpark. Zwölf Prozent besuchten jenen in den Hohen Tauern, ein Zehntel war am Neusiedler See, neun Prozent im Nationalpark Donau-Auen. In den Parks Kalkalpen, Gesäuse und Thayatal waren sechs, fünf und drei Prozent der Befragten zu Gast. 67 Prozent der Umfrageteilnehmer – 1.000 Österreicher, repräsentativ für die Bevölkerung ab 15 Jahren – gaben in den persönlichen Interviews an, 2016 in keinem der sechs heimischen Nationalparks gewesen zu sein.

In die Naturschutzgebiete kamen etwas mehr Männer als Frauen, sonst ist der Ausflug in die Natur bei Alt und Jung, quer durch die Einkommensschichten und bei Stadt- und Landbewohnern gleich beliebt. Die Aktivitäten in den Nationalparks waren breit gestreut, wobei in den Donau-Auen und im Seewinkel der Spaziergang mit Familie, Freunden und/oder Hund an erster Stelle lag. In den gebirgigeren Gebieten wie Gesäuse, Hohe Tauern, Kalkalpen und Thayatal stand eine Wanderung für bis zu zwei Drittel im Vordergrund. Kletterer waren vor allem im Gesäuse und in den Hohen Tauern unterwegs.

Radler und Schwimmer fanden sich am Neusiedler See ein – ein Fünftel der Besucher erradelte sich die Natur, 15 Prozent gingen Baden und ein Zehntel begab sich auf ein Boot. Tierfreunde zog es vor allem ins Thayatal, 15 Prozent der Besucher dort gaben an, Tiere zu beobachten. Für eine Ausfahrt mit dem Cabrio oder Motorrad nutzten jeweils rund 15 Prozent der Besucher die Parks Hohe Tauern, Kalkalpen und Seewinkel. Skifahrer waren lediglich in den Hohen Tauern (zehn Prozent) und verschwindend gering mit einem Prozent im Gesäuse unterwegs.

(APA)