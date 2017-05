Nationale Syrische Koalition wählte Riad Seif zu neuem Chef

Der in Damaskus geborene Seif war Parlamentsabgeordneter sowohl unter Bashar al-Assad als auch bereits unter dessen Vater Hafez al-Assad. Er war einer der wenigen Abgeordneten, die sich trauten, die Regierung und ihre Wirtschaftspolitik offen zu kritisieren. Weil er in seinem Haus Gesprächsrunden über Menschenrechte organisierte, verbüßte er insgesamt acht Jahre im Gefängnis. Im Jahr 2012 verließ er Syrien.

Seif folgt auf Anas al-Abdeh, der seit März 2016 amtierte. Zu Vizepräsidenten wurden Abdulrahman Mustafa und Salwa Ktaw gewählt. Die Nationale Syrische Koalition hat ihren Sitz in Istanbul.

In Syrien herrscht seit gut sechs Jahren Bürgerkrieg. Mehr als 320.000 Menschen wurden in dem Konflikt getötet, über die Hälfte der Bevölkerung in die Flucht getrieben.

(APA/ag.)