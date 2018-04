Natalie Scherer: "Hautnah mit den Sportstars in Kontakt"

Seit fast fünf Jahren ist Natalie Scherer aus Höchst im Olympiazentrum Vorarlberg in Dornbirn für die Kommunikation zuständig. Die 36-Jährige arbeitet mit allen Spitzensportlern des Landes zusammen und hat konkrete Ziele für die Zukunft.

Wie lange bist du schon im Olympiazentrum tätig und was ist genau deine Aufgabe?

Natalie Scherer: Seit Ende 2013 bin ich im Olympiazentrum für die Kommunikation bzw. für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Meine Aufgabe ist es die Geschichten die sich in unserem Haus und rund um unsere Arbeit mit Vorarlbergs Top-Athleten abspielen nach außen zu tragen. Welche Athleten sind gerade besonders erfolgreich unterwegs? Wie sieht deren Betreuung bei uns im Haus aus? Was machen unsere Sportwissenschafter? Was tut sich in unserer Sportmedizin? Welche interessanten Ausbildungen finden bei uns statt?

Ich betreue unsere Webseite und unsere Social Media Kanäle (Facebook und Instagram), organisiere Pressekonferenzen, stehe in regelmäßigem Austausch mit der Presse, schreibe Berichte, mache Interviews mit den Athleten hier im Haus und bin auch zuständig für die Bilder bzw. Fotos. Außerdem habe ich vor drei Jahren die Grafik übernommen und bin verantwortlich für den visuellen Auftritt des Olympiazentrums.

Wie bist du dazu gekommen?

Natalie Scherer: Ich habe bereits während der Zeit nach meinem Studium im Sportbereich in Wien gearbeitet. Damals bei einer Sportmanagement Agentur (Großprojekt Fußball Europameisterschaft in Österreich). Nach meiner Rückkehr ins Ländle wechselte ich in die Werbebranche. 2012 kam mein Sohn auf die Welt und nach einer kurzen Babypause hat sich der Job beim Olympiazentrum zeitlich gerade super ergeben. Es ging damals darum die Kommunikationsstelle neu aufzubauen. Im Zuge des Redesigns bzw. der Umbenennung von Sportservice auf Olympiazentrum kam dann einiges auf mich zu.

Was war dein Highlight in deinem Job?

Natalie Scherer: Eines meiner Highlights ist sicher der Jahres-Review, welchen ich jedes Jahr erstelle und auch selbst gestalte. Wenn wir das (inzwischen 140 Seiten dicke) Druckexemplar dann Anfang Jänner der Öffentlichkeit präsentieren ist das schon immer ein tolles Gefühl wenn man sieht an was wir das ganze Jahr gearbeitet haben und welche Geschichten sich über ein Jahr hinweg abgespielt haben. Ich mache meinen Job sehr gerne – der Kommunikationsbereich bietet so viele abwechslungsreiche Aufgaben. Dazu noch der Sportbereich – der ja immer auch etwas mit Leidenschaft zu tun hat. Es sind immer Emotionen mit im Spiel, Auf und Abs, Begeisterung und ein Mitfiebern. Und die Zusammenarbeit mit vielen interessanten Menschen…diese Mischung macht‘s – das ist meins würde ich sagen.

Betreibst du selber aktiv Sport?

Natalie Scherer: Ich habe 15 Jahre lang für die Dornbirn Sharx Softball gespielt (für die die’s nicht kennen – Baseball :-)). Wir waren damals sehr erfolgreich unterwegs, holten uns sehr viele Staatsmeistertitel und auch einen Europacup Sieg. Im Gegensatz zu Amerika, wo Baseball der Nationalsport schlechthin ist, ist die Sportart in Österreich ja nicht wirklich sehr bekannt. Ich komme aus einer Familie wo Tennis und Fußball tief verwurzelt sind, aber mein Herz schlägt für Baseball. Deshalb konnte ich es auch nie so ganz sein lassen und bin inzwischen als Coach des U8 Teams der Hard Bulls im Einsatz. Ansonsten findet man mich im Winter beim Skitouren und Skifahren, im Sommer auf dem Rad und auf dem See und seit einigen Jahren auch beim Yoga.

Was sind deine beruflichen Wünsche für die Zukunft?