Nashville nur noch einen Sieg vom NHL-Finale entfernt

Die Nashville Predators können auf den erstmaligen Einzug in die Finalspiele in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL hoffen. Nashville gewann am Samstag im Play-off-Halbfinale 3:1 bei den Anaheim Ducks und braucht in der Finalserie der Western Conference beim Stand von 3:2 nur noch einen Erfolg zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup.