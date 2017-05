Nashville führt im Conference-Finale gegen Anaheim mit 1:0

Nach einem frühen Rückstand nach Treffern von Jakob Silfverberg hatten Filip Forsberg und Austin Watson bis zum Ende des Mitteldrittels Nashville 2:1 in Führung gebracht. Hampus Lindholm mit seinem ersten Tor im diesjährigen Play-off machte jedoch die Verlängerung nötig. Das entscheidende Tor für Nashville war glücklich, aber hochverdient. Neals Schuss wurde vom Anaheim-Stürmer Corey Perry mit dem Arm abgefälscht, so dass er über Goalie John Gibson ins Tor ging.

In dem spannenden Spiel überzeugten die Torhüter auf beiden Seiten. Gibson wehrte 43 Schüsse ab, Nashvilles Finne Pekka Rinne parierte 27 Versuche. Das zweite Duell findet am Sonntag (Ortszeit) erneut in Anaheim statt. Im anderen Conference-Finale trafen die Pittsburgh Penguins am Samstag (Ortszeit) auf die Ottawa Senators.

NHL-Play-off-Ergebnis vom Freitag – Conference-Finale (“best of seven”), Spiel eins – Western Conference: Anaheim Ducks – Nashville Predators 2:3 n.V.; Stand 0:1.

(APA/dpa/Ag.)