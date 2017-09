"Cassini" flog jahrelang durch das Saturn-System - © APA (AFP/NASA)

Nach fast 20 Jahren im All verglüht am Freitag die NASA-Sonde “Cassini” in der Atmosphäre des Saturns. Um kurz vor 14.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit soll der Abschiedsgruß der Saturnsonde auf der Erde eintreffen. Der Grund für “Cassinis” Ende ist Treibstoffmangel, denn der Sonde gehen die Antriebsreserven aus.