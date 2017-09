NASA-Sonde “Cassini” gibt Saturn-Mond Titan “Abschiedskuss”

Das war es für Cassini - nach 20 Jahren Dienstzeit - © APA (AFP)

Kurz vor ihrem kontrollierten Sturz in den Saturn am Freitag hat die Sonde “Cassini” dessen Mond Titan noch einen “Abschiedskuss” gegeben. “Cassini” habe sich dem Titan am Montag auf rund 120.000 Kilometer angenähert, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag mit. Daten und Bilder des Vorbeiflugs wurden noch am Dienstag erwartet.