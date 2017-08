Napoli im CL-Play-off gegen Nizza Favorit

Napoli möchte wieder in der Champions League spielen - © APA (AFP)

Entweder der italienische oder der französische Ligadritte der vergangenen Saison ist dieses Jahr nicht in der Fußball-Champions-League vertreten. Die SSC Napoli empfängt am Mittwochabend OGC Nizza zum Play-off-Hinspiel. Die Südfranzosen, mit zwei Niederlagen in die Liga gestartet, müssen dabei weiter ohne Stürmerstar Mario Balotelli und Neo-Spielmacher Wesley Sneijder auskommen.