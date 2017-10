Napoli gewann auch 8. Partie – Juves Heimserie gerissen

Juves Paulo Dybala nach dem verschossenen Elfmeter - © APA (AFP)

SSC Napoli ist in der italienischen Fußball-Serie-A vorerst weiter eine Klasse für sich. Der Tabellenführer gewann am Samstag den Schlager der 8. Runde bei der AS Roma knapp mit 1:0 und hat damit weiterhin noch keinen einzigen Punkt abgeben müssen. Der Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin vergrößerte sich auf fünf Punkte, da der Titelverteidiger dem punktgleichen Dritten Lazio Rom 1:2 unterlag.