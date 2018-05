Namibia fordert Wappensäule aus Berliner Museum

Die Republik Namibia fordert von der deutschen Bundesregierung die Rückgabe einer steinernen Wappensäule, die im Deutschen Historischen Museum gezeigt wird. Nach einem "Spiegel"-Bericht bemüht sich die Regierung des südwestafrikanischen Staates seit mehreren Jahren um das Objekt, das in der Dauerausstellung des Museums gezeigt wird.

Seit Anfang Juni 2017 liege der Bundesregierung nun ein offizielles Rückgabeersuchen der Republik Namibia vor. Das Auswärtige Amt leitete die diplomatische Note demnach an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie an das Museum weiter. Das Anliegen werde noch geprüft, sagte ein Sprecher Grütters am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.