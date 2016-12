Namhafte Spende der VS Rotkreuz für den Verein „Sonnenblume“

Lustenau. Da entstanden unter fachkundiger Anleitung Holzkerzen, Wichtel und Schafe aus Filz, Mosaikuntersetzer, Taschentuchspender, Freche Vögel, Badepralinen, Tannenbäumchen aus Föhrenzapfen, Schneemänner mit Leuchtkugeln u. v. m. Beim Verkauf am 25. November auf dem Kirchplatz halfen dann auch Kinder und Lehrpersonen mit. Außerdem unterstützte die Gemeinde Lustenau das Projekt der Schule, indem sie Lebkuchen für das Lebkuchenhaus spendierte.

Erlös für chronisch kranke Kinder

Der Reinerlös aus dieser Aktion (1.881,31 Euro) kommt dem Verein „Sonnenblume“ (Verein zur Unterstützung chronisch kranker Kinder in Vorarlberg) zugute. Noch rechtzeitig vor Weihnachten erfolgte die Übergabe der Spende an Frau Brigitte Selb, die sich bei Direktor Wolfgang Felder und den fleißigen Schülerinnen und Schülern in Namen des Vereins Sonnenblume herzlich bedankte. Als kleine Anerkennung erhielten die Bastlerinnen und Bastler eine Urkunde für ihren lobenswerten Einsatz.