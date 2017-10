Nahezu Vollbeschäftigung in den USA

Über die Arbeitsbedingungen sagt die Zahl nichts aus - © APA (AFP)

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im September auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren gefallen. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium mitteilte. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Die Quote ist derzeit so niedrig wie seit 2001 nicht mehr. Einige Fachleute bezeichnen die niedrige Quote als Vollbeschäftigung.