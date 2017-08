NAFTA: Größte Freihandelszone der Welt wird neu aufgestellt

US-Verhandler Robert Lighthizer - © APA (AFP)

Die USA, Kanada und Mexiko haben am Mittwoch in Washington damit begonnen, der größten Freihandelszone der Welt ein neues Regelwerk zu geben. Der nordamerikanische Handelspakt NAFTA soll in den nächsten Monaten auf Druck der von Donald Trump geführten US-Regierung neu gefasst werden.