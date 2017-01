Nägele Wohn – und Projektbau lud zum Kunden – Event

Sulz. (sie) Klaus Baldauf und sein zwanzigköpfiges Team konnten in gemütlicher Atmosphäre rund 80 Gäste begrüßen und sich dabei für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

„Der Verdrängungswettbewerb im Wohnungsbau spiegelt sich hauptsächlich in der Grundstücksbeschaffung wider. Schöne Grundstücke in guter Lage sind das A und O für den Erfolg und für das Wohlbefinden der Wohnungskäufer“, so der langjährige Geschäftsführer bei den Feierlichkeiten. „Für uns ist der schönste Moment, wenn die künftigen Bewohner ihre Wohnungen beziehen und sich über das neue Heim freuen“, ergänzte Prokuristin Elke Waibel.

Die Veranstaltung fand auf zwei Etagen statt. Kulinarisch wurden die Gäste mit einem Flying Buffet vom Rankweiler Hof verwöhnt. Dazu gab es Musik vom Feinsten mit der „Round About Jazz“ Band. Bei einem Gewinnspiel konnten sich Sabrina Pfister, Josef Kleinheinz, Stefan Grabherr, Claus Mayrhofer und Ernst Maier über besondere Preise freuen.

Unter den Gästen waren Bauberater Wolfgang Summer, Richard Fischer, Sylvia Domig (Wirtschaftskammer), Kornelia Steurer, Günter Amann, Rita Baumgartl, Angelika Alfare, Ewald Bachmann mit Tochter Anja, Erich und Irmgard Riedmann, sowie Ruth, Norbert und Kurt Gächter.