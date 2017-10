Nächtliche Vergewaltigung in Linzer Skaterpark

Die Polizei bittet um Hinweise - © APA (Webpic)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Linz eine 30-jährige Frau vergewaltigt. Das Opfer hatte sein Handy verloren und der Mann bot der Frau Hilfe an. Unter diesem Vorwand lockte er sie zu einem Skaterpark, wo er brutal über sie herfiel, wie die oö. Polizei am Montag berichtete. Die Verletzte konnte nach 15 Minuten flüchten.