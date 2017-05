Nächtliche Suchaktion nach 25-Jähriger am Schneeberg

Eine Klettertour am Schneeberg in NÖ hat am Samstag für ein Paar aus Polen mit einem Bergrettungseinsatz geendet. Die beiden waren am Nachmittag im Bereich “Hintere Stadelwand” am südlichen Schneeberg unterwegs und stiegen dann getrennt ab. Als die 25-Jährige am Abend noch nicht am Treffpunkt erschienen war, schlug ihr Begleiter Alarm. Bergretter brachten die Frau unverletzt ins Tal.

Warum die beiden sich am späten Nachmittag am Stadelwandsattel in 1.100 Metern Höhe getrennt hatten, blieb laut Angaben der Bergrettung vorerst unklar. Als Treffpunkt hatten sie den Parkplatz auf der Höllentalstraße vereinbart. Nachdem die Frau bis 21.00 Uhr nicht zurückgekommen war, verständigte ihr Begleiter die Polizei. Etwas später wurde auch die Bergrettung Reichenau alarmiert und rückte mit 17 Kräften aus. Ein Hubschrauber des Innenministeriums, der sich an der Suche beteiligte, ortete die Frau schließlich im unwegsamen Gelände. Gegen 0.30 Uhr wurde die Vermisste in einer Schuttrinne gefunden. Wegen der hohen Steinschlaggefahr war der Einsatz für alle Beteiligten nicht ungefährlich, hieß es von der Bergrettung Reichenau, die die Rettungsaktion nach rund vier Stunden unfallfrei beendet hatte. (APA)