Nächtliche Bankomat-Sprengung im Bezirk St. Pölten-Land

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Bankomaten in Traismauer (Bezirk St. Pölten-Land) gesprengt und die Geldkassette gestohlen. Sie entkamen nach dem Coup. Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt. Es entstand erheblicher Sachschaden, teilte NÖ Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage mit. In ersten Schätzungen war von sechsstelliger Höhe die Rede.

Der Bankomat befand sich auf der Außenmauer einer Filiale der Raiffeisenbank. Die Verankerung blieb nach der Sprengung kurz vor 2.00 Uhr auf der Straße liegen. Auch am Gebäude, in dem das Geldinstitut untergebracht ist, entstand Polizeiangaben zufolge erheblicher Sachschaden. Der Bankomat sei “mittels Gas gesprengt” worden, zitierte der ORF NÖ den Bankstellenverbandsleiter der Raiffeisenbank, Markus Schikowitz-Hannabach. “Es ist dabei massiver Sachschaden im Außenbereich entstanden, aber es wurde leider auch der komplette Innenbereich unserer Bank, insbesondere der Servicebereich und der Kassabereich, verwüstet, so dass wir den Bankbetrieb derzeit nicht wie gewohnt aufnehmen können.” (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken