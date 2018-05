Nächtigungsplus bei Lech Zürs am Arlberg

Die am 24. April zu Ende gegangene Wintersaison brachte Lech Zürs am Arlberg ein Plus bei Ankünften und Nächtigungen.

Mit 856.849 Nächtigungen im Winter 2017/18 kann Lech Zürs ein Plus von 1,2 Prozent verbuchen. Deutlicher ist der Zuwachs bei den Ankünften von 2,3 Prozent auf 169.515, worin sich der seit Jahren anhaltende Trend im Tourismus zur kürzeren Aufenthaltsdauer widerspiegelt.

Die deutlichen Steigerungen bei den Nächtigungszahlen von Wintergästen aus den USA (+ 28,4 %), Kanada (+ 12,9 %), Zentral- und Südamerika (14,2 %), Südafrika (+ 15 %) oder auch Australien (+ 23,1 %) überflügeln nicht nur jene der Nahmärkte, sondern weisen im Gegensatz zu diesen auch fast durchwegs ein merklich größeres Plus bei den Nächtigungen als bei den Ankünften auf (bei den USA ist das Plus bei den Ankünften mit 32,8 % etwas höher).

Über die Jahre wurde in Lech Zürs eine ganze Reihe an Veranstaltungen für das Winterpublikum ins Leben gerufen. Allein im Dezember reichte das vielseitige Angebot vom bereits 11. Europäischen Mediengipfel zu Saisonbeginn über die ebenfalls gut besuchte Wein- und Gourmet-Messe „Arlberg – Weinberg“ bis hin zu den Fantastic Gondolas. Das innovative multimediale Happening mit seinen „schwebenden Dancefloors“ wurde 2017 bei den „8th Global Event Awards“ in gleich 3 Kategorien ausgezeichnet: Best Art Event (1. Platz), Best Cultural Event (3. Platz) und Best Festival (2. Platz).

Nächtigungszahlen der vergangenen Jahre 2017/18 856.849 Nächtigungen

2016/17 846.435 Nächtigungen

2015/16 866.302 Nächtigungen

2014/15 835.899 Nächtigungen

2013/14 818.479 Nächtigungen