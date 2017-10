In der “Road to Oman” liegt der 22-jährige Steirer mit 43.060 Euro aktuell auf Platz 40 und hat die Karte für die Challenge-Tour 2018 längst sicher. Schafft er in der Preisgeld-Jahreswertung noch die Top 15, kann er nächstes Jahr sogar auf der European Tour spielen. Nach einer einwöchigen Pause hat Schwab in China (2), den VAE sowie dem am 1. November beginnenden Finale im Oman die vier höchstdotierten Challenger des Jahres noch vor sich.

(APA)