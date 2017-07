Nächster Taifun wütete über Taiwan und China

Schnellstraßen im Süden des Landes wurden gesperrt, auch viele Zugverbindungen fielen aus. Die Wucht, mit der die beiden Taifune über Taiwan fegten, hatte zahlreiche Unfälle zur Folge. Behörden sprachen am Montag von mindestens 128 Verletzten. Die meisten von ihnen wurden demnach von herumwirbelnden Gegenständen getroffen oder von Windböen von ihren Motorrollern gefegt. Mehr als 650.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Die Stürme zogen leicht abgeschwächt auch auf das chinesische Festland. 216.000 Menschen wurden in der ostchinesischen Provinz Fujian in Sicherheit gebracht, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete.

(APA/dpa)