Nächster Rückschlag für Leverkusen – 0:1 in Hamburg

Der HSV setzte sich mit 1:0 durch

Bayer Leverkusen hat am Freitagabend in der deutschen Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Werkself kassierte mit einem 0:1 beim Abstiegskandidaten Hamburger SV die zweite Niederlage in Serie. Den einzigen Treffer erzielte Kyriakos Papadopoulos per Kopf (76.). Der Grieche steht eigentlich in Leverkusen unter Vertrag, ist aber über RB Leipzig an den HSV verliehen.