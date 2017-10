Nächster Millionen-Sieg für US-Golfstar Thomas

Eine Trophäe und viel Geld für den 24-Jährigen - © APA (AFP)

US-Golfstar Justin Thomas hat auch das lukrative Gastspiel der PGA-Tour auf der südkoreanischen Urlaubsinsel Jeju für sich entschieden. Der “Spieler des Jahres” der US-Tour setzte sich am Sonntag im Stechen am zweiten Extraloch gegen den Australier Marc Leishman durch. Für seinen siebenten Sieg auf der US-Profi-Tour kassierte der 24-Jährige ein Preisgeld in Höhe von umgerechnet 1,41 Mio. Euro.