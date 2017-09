Nächster harter Brocken für EHC Lustenau

Zu Gast in der Rheinhalle Lustenau sind die Sterzing Broncos, die sich derzeit in der Tabelle auf Rang vier befinden.

Die Sterzing Broncos sind überraschend gut in die Saison gestartet und konnten bei drei Spielen zwei Siege einfahren. Im Gegensatz zur letzten Saison haben sich die Südtiroler an gewissen Positionen verstärkt und wollen dieses Jahr ein gewichtiges Wort in punkto Play-Off Qualifikation mitreden.

Somit sind sie ein direkter Konkurrent der Lustenauer. Mit zwei Punkten aus drei Spielen stehen die Lustenauer derzeit im unteren Tabellendrittel, doch das geschlossene Auftreten der Mannschaft und die Erkenntnis, dass man mit den Top-Teams der Liga mithalten kann gibt Hoffnung für die kommenden Wochen.

„Wir müssen weiterhin hart an uns arbeiten und die Chancen, die sich ergeben, konsequent nutzen. In der Verteidigung ist es wichtig, die eigene Gefahrenzone zu schützen. Wenn wir dies alles in den Spielen umsetzen können, werden auch die notwendigen Siege folgen“, so Kapitän Max Wilfan.

EHC Alge Elastic Lustenau : Sterzing Broncos

Samstag, 23. September 2017, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Schiedsrichter: Marco Mori, Oscar Wallner, Alessio Bedana, Daniel Rinker