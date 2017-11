Nächster Halt, Graz! MacQueen-Schützlinge fordern 99ers

Nach dem 6:3 Sieg in Villach sind die Dornbirn Bulldogs am Sonntag (16 Uhr) bei den Graz 99ers zu Gast, bevor der Road-Trip am Montag in Zagreb zu Ende geht.

Das auf die Bulldogs in Graz eine ganz schwere Kiste wartet, ist den Vorarlbergern bewusst. „Graz ist eine offensivstarke Mannschaft“, weiß Kevin Macierzynski, der mit den Bulldogs freilich nahtlos an den jüngsten Erfolgen anknüpfen möchte. „Wir müssen so wie gegen Villach unser Spiel durchbringen“, erklärt der Dornbirn-Stürmer. Gleich nach dem Freitagsspiel reisten die MacQueen-Schützlinge weiter nach Graz, um sich optimal auf die Partie vorbereiten zu können. „Wir müssen die Zeit richtig nutzen“, unterstreicht der Head Coach die Wichtigkeit der Regeneration. Einige Spieler hätten nach dem Villach-Spiel kleinere Blessuren zu kurieren.

Mut geschöpft

Die jüngsten Erfolge aber auch das letzte direkte Aufeinandertreffer – Dornbirn gewann in Graz mit 3:2 – macht den Bulldogs im Vorfeld Mut. Die Hausherren dürfen jedoch ebenfalls mit breiter Brust ans Werk gehen, gewannen ihre letzten beiden Heimspiele gegen Villach (5:2) und Wien (3:2). Zudem punkteten die Grazer seit der Ligapause in jedem Spiel. Auswärts forderten die Cracks von Doug Mason Salzburg bis ins Shootout und am Freitag entschied Brock Higgs die Partie in Bozen in der Overtime zu Gunsten der Steirer.

Auch nach dem Spiel am Sonntag werden die Vorarlberger sofort wieder in den Bus steigen. Übernachtet wird in Zagreb, wo am Montag die Schläger gekreuzt werden.

ERSTE BANK EISHOCKEY LIGA:

Sonntag, 26. November 2017

Moser Medical Graz99ers – Dornbirn Bulldogs

Graz, 16.00 Uhr