Nächster Ausfall im Damenlager betrifft Kirchgasser

Michaela Kirchgasser muss auf den Flachau-Slalom verzichten - © APA (EXPA/Spiess)

Österreichs gebeuteltes Damen-Skiteam muss den nächsten Ausfall hin nehmen. Bei Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser sind vor dem hoch dotierten Nachtslalom in Flachau die latenten Knieprobleme so akut geworden, dass die Salzburgerin auf das Flutlicht-Rennen am Dienstagabend verzichten musste.