Nächste Homeless Football Events in Oslo und Graz

Die Idee des Grazers Harald Schmied und Mel Young, die den Homeless World Cup 2003 ins Leben riefen, hat weltweit Kreise gezogen: In allen Kontinenten außer Asien hat der Homeless World Cup bereits stattgefunden. Heuer sind die Teams aus allen Kontinenten am Osloer Rathausplatz zu Gast, direkt am Fjordhafen, zum Turnier geladen.

Seit 2016 gibt es ein neues Projekt: Im Rahmen der “Erasmus+”-Initiative “IPASS” (International Partners Sharing Skills) findet auch ein europäisches Turnier statt. Durchgeführt wurde dies bereits 2016 in Manchester und heuer im bulgarischen Sofia. Für 2018 hat Graz sich gemeldet und mit seinem Konzept gegen Helsinki und Lissabon durchgesetzt.

Die Teams aus neun europäischen Staaten treffen wie schon 2003 am Grazer Hauptplatz in einem kleinen “Stadion” aufeinander. Es spielen acht Mannschaften im Herrenbewerb, vier im Damenbewerb, bei beiden ist Österreich dabei, wie der Projektverantwortliche von Homeless World Cup Österreich, Thomas Jäger am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt gab. Trainiert werden die beiden Österreich-Teams von Ex-Sturm-Crack Gilbert Prilassnig bzw. Maria Santos.

Die Teilnehmer spielen nicht nur Fußball, auch Weiterbildung steht am “Spielplan”: Es gibt ein begleitendes sozialpädagogisches Programm mit Workshops. Im Herbst dieses Jahres wird es auch einen für Frauen und Männer offenen Schiedsrichterkurs geben. Außerdem sollen auch in der Organisation des Turniers selbst Betroffene aus der Zielgruppe als Volunteers eingesetzt werden.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) lobte das Projekt des “European Street Football Festivals”: “Ich kann mich noch erinnern, dass es 2003 Bedenken gegeben hat, in der Ar ‘Da kommen jetzt 100 Obdachlose nach Graz’. Mit diesem großartigen Vorhaben, das in Graz seinen Ursprung hatte, finden die Menschen aber wieder Anschluss an die Gesellschaft”. Und nicht zu vergessen, sagte Hohensinner: Durch das Turnier sei mit 800 bis 1.000 Nächtigungen in Graz zusätzlich zu rechnen.

