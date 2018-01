Nächste Europawahlen für Mai 2019 angepeilt

Die Fraktionen im EU-Parlament haben vorgeschlagen, die nächsten Europawahlen vom 23. bis zum 26. Mai 2019 abzuhalten. Darauf einigten sich die Vorsitzenden der Parlamentsgruppen am Donnerstag, wie Vertreter mehrerer Parteien übereinstimmend mitteilten. Der Termin muss von den Mitgliedstaaten noch einstimmig gebilligt werden. Die Wahl wird die erste nach dem EU-Austritt Großbritanniens sein.

Über die Abstimmung von 2014 waren aus mehreren großen Ländern europakritische oder -feindliche Parteien in die EU-Volksvertretung eingezogen. In Deutschland kam die AfD aus dem Stand auf 7,1 Prozent. In Frankreich wurde die rechtspopulistische Front National (FN) stärkste Kraft, in Großbritannien die für den Brexit werbende Ukip.