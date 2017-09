Nadine Morscher und Mathias Kohlroß

Das Brautpaar tauschte vor dem Standesbeamten Gunnar Vonbun im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Ringe. Gerne übernahmen Gabriele Künzle und Selina Morscher das Amt der Trauzeugen. Nach der Trauung nahmen die frisch Vermählten die Glückwünsche der Gäste entgegen. Vor allem gratulierten die Mutter der Braut Siglinde Morscher und die Eltern des Bräutigams Anni und Gerhard Kohlroß und wünschten ihren Kindern nur das Beste für die Zukunft. Anschließend begab sich die Hochzeitsgesellschaft in das Gasthaus „Fohren-Center“ in Bludenz, wo dieser besondere Tag gebührend gefeiert wurde. Der Wohnsitz der neu Getrauten befindet sich in Bludenz.