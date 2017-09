Nadal und Pliskova “spazierten” ins US-Open-Viertelfinale

Rafael Nadal steht im Viertelfinale der US Open - © APA (AFP)

Die beiden Weltranglisten-Ersten haben am US-Nationalfeiertag “Labor Day” bei den mit 50,4 Mio. Dollar dotierten US Open in New York kurzen Prozess mit ihren Achtelfinal-Gegnern gemacht. Nach Karolina Pliskova, die der US-Amerikanerin Jennifer Brady beim 6:1,6:0 nur 46 Minuten Spielzeit im Arthur Ashe Stadium ließ, kam auch Rafael Nadal gegen Alexander Dolgopolow mit 6:2,6:4,6:1 sicher weiter.