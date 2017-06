Nadal strebt im Finale gegen Wawrinka zehnten Titel in Paris an

Nadal geht als klarer Favorit in die Partie, schließlich hat der Mallorquiner im bisherigen Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgegeben. Zudem hat Nadal alle seine neun bisherigen Endspiele im Stade Roland Garros gewonnen. Allerdings ist auch Wawrinka in Paris nicht zu unterschätzen. 2015 konnte er das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison gewinnen, in diesem Jahr warf er im Halbfinale der Weltranglisten-Ersten Andy Murray raus.

