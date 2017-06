Nadal spazierte in sein elftes French-Open-Viertelfinale

Nadal gab gegen seinen Landsmann nur fünf Games ab - © APA (AFP)

Rafael Nadal hat seinen Weg zum zehnten French-Open-Titel am Sonntag in Paris in unwiderstehlicher Manier fortgesetzt. Der als Nummer 4 gesetzte Topfavorit eliminierte seinen spanischen Landsmann Roberto Bautista Agut in 1:51 Stunden mit 6:1,6:2,6:2. Der seit Samstag 31-jährige Mallorquiner trifft nun entweder auf den als Nummer 5 gesetzten Kanadier Milos Raonic oder Pablo Carreno Busta (ESP-20).