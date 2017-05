Nadal im Madrid-Halbfinale – Nun 50. Duell mit “Djoker”

Auf Nadal wartet ein Duell mit dem Dauerrivalen - © APA (AFP)

Tennis-Superstar Rafael Nadal ist auf Sand in diesem Jahr weiterhin nicht zu stoppen. Der 30-jährige Spanier zog am Freitag mit einem souveränen 7:6(3),6:2-Sieg über den Weltranglisten-Zehnten David Goffin aus Belgien ins Semifinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid ein. In diesem trifft er am Samstag zum 50. Mal in seiner Karriere auf den Serben Novak Djokovic, der kampflos weiterkam.