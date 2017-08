Rafael Nadal übernimmt erstmals seit 2014 wieder die Führung der Weltrangliste - © GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Roger Federer hat seine Teilnahme am Masters-1000-Turnier von Cincinnati abgesagt. Der Schweizer leide unter Rückenbeschwerden und wolle auch im Hinblick auf die US Open kein Risiko eingehen, teilte er am Montag mit.