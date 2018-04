Nacra-17-Duo Zajac/Matz gewann zum Palma-Auftakt Wettfahrt

Zum Auftakt der Princess Sofia Trophy vor Palma de Mallorca gab es für die österreichischen Segler das erste Erfolgserlebnis. Bei schwierigen Bedingungen und wenig Wind gewann das Nacra-17-Duo Thomas Zajac und Barbara Matz am Montag eine Wettfahrt. Zuvor erreichten sie zwei 16. Plätze.

In der 470er-Klasse wurden zwei Wettfahrten ausgetragen, in denen sich jeweils ein OeSV-Boot in den Top Ten platzierte. Nikolaus Kampelmühler und Thomas Czajka starteten mit einem 6. Platz und landeten im zweiten Rennen auf Rang 18. David Bargehr und Lukas Mähr wurden 17. und 9. Mit den Rängen elf und sieben verschafften sich auch Tanja Frank und Lorena Abicht im 49erFX eine gute Ausgangsposition.