Nacktfoto-Skandal um Lena Meyer-Landrut – Erpresser erhöhen Druck

Lena Meyer-Landrut wird laut einem Bericht von “Bild” mit intimen Nacktfotos erpresst. “Bild” zufolge droht ein Unbekannter angeblich damit, intime Aufnahmen im Internet zu verbreiten, sollte die Sängerin nicht eine hohe Geldsumme bezahlen.

Erpresser meldet sich mit zynischen Nachrichten zu Wort

“Es handelt sich um eine strikt unter Verschluss bewahrte Kollektion von Lena Meyer-Landruts privaten Speichermedien, welche an ihrer Einzigartigkeit nicht zu übertreffen sind”, schreibt der vermeintliche Täter in einem Internetforum. “Lasst die Spiele beginnen”, so der Uploader weiter. Erste Fotos sollen laut Berichten bereits im Internet kursieren.

Die Bilder sollen von einem Laptop ihres Freundes stammen, der bereits vor zwei Jahren aus seinem Auto gestohlen worden war. Darauf sollen vertrauliche Bilder gewesen sein, die nur den beiden gehören, heißt es in der ‘Bild’.

Veröffentlichung weiterer Bilder angedroht

Mittlerweile soll die ‘Bild‘-Zeitung Kontakt zu dem mutmaßlichen Erpresser aufgenommen haben. Dieser droht, weiteres Material zu veröffentlichen: “Es geht mir nur ums Geld. Da die Kommunikation mit Lenas Managerin bzw. Lena nicht erfolgreich war, habe ich gedroht, alle Bilder zu veröffentlichen, Tag für Tag”, schreibt er. Lena Meyer-Landrut hat laut Bild-Informationen bereits ihre Anwälte eingeschaltet. Sie selbst hat sich zu dem Nacktfoto-Skandal aber noch nicht geäußert.