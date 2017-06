Nackte Radler in London unterwegs

Die Route führte bei schönem Sommerwetter vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Parlament samt “Big Ben”, dem Riesenrad “London Eye” und dem Trafalgar Square. Auf der Homepage heißt es: “Wir stellen uns dem Autoverkehr mit unserem nackten Körper”, um auf Gefahren für Radler und Fußgänger, aber auch auf die Nachteile der Abhängigkeit von Erdöl hinzuweisen.

In Wien wollen nackte Radler am Freitagnachmittag Freiraum für Radfahrer fordern, wie “Critical Mass in Austria” auf ihrer Homepage mitteilte. Unter dem Motto “Bare as you dare” (Zieh an soviel du magst) wird ab 16.30 Uhr auf dem Schwarzenbergplatz in der Innenstadt in die Pedale getreten.

(APA/dpa)