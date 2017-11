Oben ohne Badende mit Vergewaltigung bedroht - Täter gesucht

Eine Gruppe von Männern hat am 15. Juni an einem See in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) nach Polizeiangaben eine oben ohne badende Frau umringt und bedroht, sie zu vergewaltigen, wenn sie nicht ein T-Shirt anziehen würde. Die Exekutive hat am Montag Fotos von vier mutmaßlichen Tätern veröffentlicht und bittet um Hinweise, die zu deren Identifizierung führen.

Gegen das Quartett wird wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt, es soll gemeinsam mit anderen Männern agiert haben. Ein Täter wollte den Begleiter der Frau laut Aussendung durch einen Fußtritt eine Böschung hinunterstoßen. Hinweise sind unter dem Stichwort “Kaltenleutgeben” an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LPD-N-LVT@polizei.gv.at bzw. Tel.: 059133 30 8333) oder jede andere Sicherheitsdienststelle erbeten.