Nackt-Foto von Cathy Lugner

Auf Instagram und Facebook hat die Ex-Frau von Richard Lugner das Nacktfoto veröffentlicht.

“Achtung! Enttäuschungen sind Haltestellen in unserem Leben, die uns Gelegenheit zum Umsteigen geben, wenn wir in die falsche Richtung fahren”, schreibt Cathy Lugner zu dem Nackt-Foto dazu. Es wird auch mit dem Hashtag #stayfocused versehen. Damit scheint sie wohl zu meinen, dass man sich voll auf etwas konzentrieren und hart arbeiten muss, wenn man im Leben weiterkommen will. Das Foto, das von der Fotografin Niki Roomchique gemacht wurde, sorgt jedenfalls für jede Menge Likes und Shares auf den Sozialen Netzwerken.