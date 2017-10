Nachzüglerduell in Alberschwende

Alberschwende. Nach 14 gespielten Runden hat der Aufsteiger FC Sohm Alberschwende erstmals die ominöse „Rote Laterne“ inne. Das über mehrere Wochen hinweg abgeschlagene Schlusslicht FC Pinzgau Saalfelden konnte zuletzt zwei Siege hintereinander verbuchen, wodurch sich die Salzburger aufgrund der besseren Tordifferenz an den Bregenzerwäldern vorbei schoben. Beide Teams haben bisher lediglich acht Punkte auf ihrem Konto. Der Vorsprung des Drittletzten, dem FC Dornbirn, beträgt schon fünf Zähler.

Gelungener Saisonstart

Zu Beginn der Saison setzte das Team von Trainer Goran Milovanovic gleich zwei Ausrufezeichen. In den Derbys auswärts gegen den FC Hard und zuhause gegen den FC Dornbirn gab es zwei Remis. „Mit etwas Glück hätten wir diese beiden Spiele und auch zwei bis drei weitere gewinnen können“, haderte der Langzeitcoach damals mit der Chancenauswertung und dem Defensivverhalten. Den ersten und bislang einzigen Sieg feierten die Alberschwender auswärts bei Wals-Grünau. Zuletzt setzte es gegen Topclubs der Liga drei empfindliche Niederlagen in Folge, wobei den Wäldern kein Treffer gelang.

Erster Heimsieg angepeilt

Das soll sich am Samstag ändern. Im letzten Spiel der Hinrunde gastiert ab 15.30 Uhr der Tabellennachbar Pinzgau Saalfelden in Alberschwende. „Von einem Pflichtsieg möchte ich nicht sprechen, wir sind praktisch mit demselben Kader in der Regionalliga im Einsatz wir in der Vorsaison in der Vorarlbergliga und deshalb in allen Spielen in der Außenseiterrolle. “, so der Trainer, der in jeder Partie zumindest acht Eigenbauspieler in der Startelf aufbietet. Alle Kadermitglieder sind am Samstag an Bord, im Vorspiel stehen sich ab 13.15 Uhr der FC Alberschwende 1b und die SPG Krumbach gegenüber.

Statement Trainer Goran Milovanovic:

„Es war uns klar, dass in der Regionalliga ein anderer Wind weht, wie in der Vorarlbergliga. Wir haben uns bisher nicht schlecht verkauft, hatten aber oft das Glück nicht auf unserer Seite. Gegen Pinzgau Saalfelden möchten wir den ersten Heimsieg einfahren.“