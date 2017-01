Nachwuchsspringer und Kombinierer

Denn alle österreichischen Verbände hatten ihre besten Springer und Kombinierer auf diese österreichischen Meisterschaften vorbereitet. Der Wettergott hatte ein Einsehen mit den jungen Sportlern und ließ sowohl am Trainingstag am Samstag wie auch am Wettkampftag am Sonntag bei angenehmen Wintertemperaturen die Sonne vom Himmel scheinen. Und auch der angesagte Föhn blieb aus, sodass das Springen am Sonntag Vormittag wie geplant über die Bühne gehen konnte.

Traumbedingungen

Anschließend ging für zahlreiche der insgesamt 97 Athleten der Bewerb auf der Loipe noch weiter. Denn sie traten nicht nur im Skisprung, sondern auch in der nordischen Kombination gegeneinander an. „Wir in Österreich trainieren gerade im Kinder- und Jugendbereich mit den Athleten beide Disziplinen, bevor es dann mit 15 Jahren zu einer Entscheidung kommt“, erklärt Christoph Kraxner, der Gesamtleiter des Bewerbs und Sportdirektor der Nordischen im Vorarlberger Skiverband. Aus heimischer Sicht sei er mit seinen 13 Sportlern, die bei diesem Bewerb am Start waren durchaus zufrieden. „Sie konnten großteils ihre Trainingsleistungen abrufen. Für manche war es einfach der erste große Bewerb und das muss man auch berücksichtigen“, erklärt Kraxner.

Schanzenrekord

So auch für den 10jährigen Lukas Laimer aus Dornbirn, der als Jüngster startete und nach seinem Probesprung ganz cool meinte: „Am Anfang hat man schon etwas Respekt, aber dann geht es.“ Und tatsächlich konnte sich der schmächtige Skispringer recht gut im Mittelfeld platzieren. Erst seit letztem Jahr im Bereich des Sprunglaufs auf Hochtouren gekommen ist der 12jährige Montafoner Dominik Loretz, für den es der erste große Bewerb war. Für ihn ging es darum Wettkampfatmosphäre erstmals zu bestehen und deshalb war die Platzierung auch zweitrangig. Einen neuen Schanzenrekord mit rund 66 Metern stellte an diesem Wochenende auch der Kärntner Maximilian Ortner auf, der vom Schulsportzentrum für diese Leistung zu einer Trainingswoche eingeladen wurde.