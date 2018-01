Nachwuchsspringer gesucht

Goldi-Cup auf der Sprungschanze Tschagguns war ein voller Erfolg

Wetterfest zeigten sich die die rund 55 Kids und ihre Eltern beim Goldi-Cup am vergangenen Wochenende auf der Schanzenanlage in Tschagguns. Denn auch kühle Temperaturen, zeitweiser Schneefall und kleinere Windböen hielten die ambitionierten Nachwuchsspringer keineswegs ab. Nicht zuletzt wurden sie allesamt durch die gute Laune und das Engagement von Andreas Goldberger höchstpersönlich angehalten, ihr Bestes zu geben.

Doch zunächst wurde den jungen Teilnehmern ein kleines Aufwärmprogramm mit Goldberger geboten. Anschließend erklärte der ehemalige Skisprungstar den richtigen Bewegungsablauf beim Springen. „Wichtig ist immer die Nase vorne zu haben, vor allem bei der Landung, da ist das Tempo sogar höher als beim Absprung“, so Goldberger. Und auch für die Zögerlichen unter den „Neo-Skispringern“ hatte er sogleich einen Tipp parat: „Wem es zu schnell wird, ruhig in den Pflug gehen und etwas abbremsen, das macht überhaupt nichts.“ Ein Team bestehend aus drei Skisprungtrainern schaute den Kindern genau zu, denn vor allem die Sprungtechnik wurde beim Goldi-Cup bewertet. Das heißt der Absprung, das Strecken in der Luft und die Landung waren wichtige Kriterien. Die Kinder durften insgesamt drei Sprünge absolvieren.