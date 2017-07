Nachwuchsmusiker unterwegs

Koblach. (mima) Bei den jungen Musikern aus Koblach wird dabei nicht nur geprobt und gespielt, auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Und so ging es vor kurzem bei herrlichem Sommerwetter nach Konstanz ins Sea Life.

Haie, Pinguine und Seepferdchen

Schon bei der Fahrt nach Konstanz herrschte dabei gute Stimmung in der Gruppe der jungen Musikanten. Im Sea Life angekommen bestaunten die Koblacher dann die wunderschöne Unterwasserwelt. Groß und Klein vergnügten sich und waren sehr beeindruckt von den farbenfrohen Korallen und von solch schöner Vielfalt an Fischen, Rochen, Haien, Pinguinen und Seepferdchen. Im Anschluss ging es in den Park von Kreuzlingen zu einem gemeinsamen Spaziergang und während sich dann die einen beim Minigolfen vergnügten, holten sich die anderen eine Abkühlung im Bodensee. Nach einem leckeren Eis machten sich die Dorfspatzen und Jugendmusik wieder auf den Rückweg ins Ländle, wo es zum Abschluss im Probelokal des Schützenmusikvereins zur Stärkung noch selbstgemachte Pizza gab. So ging auch dieser schöne Ausflug wieder zu Ende und alle freuen sich bereits auf den nächste.