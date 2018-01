Nachwuchskicker eröffneten 21. Int. „Hallafuaßballturnier“

Die Fußballstars von morgen trumpfen in Schlins auf.

Schlins Bereits zum 21. Mal veranstaltet der FC Schlins das Internationale Nachwuchs-Hallenturnier im Wiesenbachsaal in der Heimatgemeinde. Über 80 Mannschaften aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz messen sich an zwei Wochenenden in ihren Leistungen. „In den vergangenen 20 Jahren konnten wir 2183 Mannschaften begrüßen. Das sind knapp 20.000 Nachwuchskicker, die den Weg nach Schlins fanden“, erklärt Mark Spiegl vom FC Schlins. Die ältesten Teilnehmer eröffneten das Turnier vergangenen Samstag. Dort trafen die Mannschaften U14, U12 und U8 aufeinander. Erstmals wurde auch auf den hohen Servicefaktor wert gelegt. So sind die ganzen Spielpläne auf Bildschirmen ersichtlich, freies WLAN im Saal verfügbar, Online-Live-Ticker abrufbar, die Banden wurden mit bisherigen Turniersiegern neu gestaltet und fürs leibliche Wohl sorgt ein weiterer Außenstand mit Raclette-Brot.