Nachwuchsfreuden im Feldkircher Wildpark

Zwei kleine Luchse erblicken das Licht der Welt

Feldkirch. Sensationelle Neuigkeiten gibt es aus dem, im letzten Jahr noch massiv vom Sturm betroffenen, Wildpark in Feldkirch. Die Luchse Felix und Shakira sind stolze Eltern von zwei kleinen Luchskätzchen geworden. Vermutlich sind die beiden schon gegen Ende April zur Welt gekommen, sind jedoch die ersten zwei Wochen blind, wagen nun aber auch schon in Begleitung ihrer Mutter Shakira die ersten mutigen Schritte nach draußen. Offen ist noch ob der Nachwuchs männlich oder weiblich ist, laut Betriebsleiter Christian Amann sind die beide jedoch vordergründig gesund: “Wir lassen die Eltern und die Babies derzeit noch in Ruhe, in drei bis vier Wochen werden wir die Kleinen dann aber gründlich untersuchen und dann können wir auch das Geschlecht bestimmen.”

Im vergangen Jahr war ein Jungluchs bedingt durch einen angeborenen Defekt an seiner Knochensubstanz leider verstorben, nun achtet man noch mehr darauf, dass die beiden Jungtiere so behutsam und natürlich wie möglich behandelt werden. Die beiden Luchsbabies lassen sich mit etwas Glück und Geduld bereits beobachten, Amann empfiehlt den Besuchern vor allem sich ruhig zu verhalten und eventuell ein Fernglas mitzubringen. Dauerhaft werden die Luchse übrigens keinen Platz in Feldkirch finden. Aufgrund von Tierschutzbestimmungen werden die beiden, so alles optimal verläuft, nach ungefähr einem Jahr in einen anderen Zoo verbracht.