Nachwuchs von Beginn an fördern

Die erfolgreiche Lehrlingsausbildung ist ein Thema, das der Volksbank Vorarlberg besonders am Herzen liegt: In den vergangenen zehn Jahren haben insgesamt 50 Lehrlinge ihre Ausbildung in den Berufen Bankkauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann und Informationstechnologin/-technologe erfolgreich absolviert. Momentan sind elf Lehrlinge in der Volksbank Vorarlberg Gruppe beschäftigt.

Zahlreiche Auszeichnungen

Dass das Credo „Nachwuchskräfte von Beginn an fördern“ Früchte trägt, beweisen zahlreiche Auszeichnungen: Das Gütesiegel als zertifizierter Lehrbetrieb erhielten zum einen in den Jahren 2012 und 2015 die Volksbank Vorarlberg-Zentrale in Rankweil, zum anderen 2013 und 2016 die Filiale Bludenz sowie die Filiale Hohenems ebenfalls im Jahr 2016. Die Volksbank Vorarlberg Immobilien GmbH & Co OG wurde 2015 als hervorragender Lehrbetrieb gewürdigt. Die Auszeichnung ist jeweils drei Jahre gültig. Lehrlingsleiterin Gabriele Waldsteiner ist von der Anerkennung des Landes Vorarlberg, der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer begeistert: „Es macht mich und alle Lehrlings-ausbildner/-innen der Volksbank Vorarlberg stolz, dass unsere Arbeit und die Förderung des hausinternen Nachwuchses auf diese Art gewürdigt wird.“

Vom Lehrling zum Filialleiter

In welche Richtung sich eine Lehrlingsausbildung bei der Volksbank Vorarlberg entwickeln kann, zeigt die Erfolgsgeschichte von Wolfgang Schneider: Der 30-jährige Sulner trat 2001 als Lehrling in die Volksbank Vorarlberg ein. Nach mehrjähriger Tätigkeit als Privatkundenbetreuer wurde er 2013 Filialleiter in Frastanz. Im April 2016 übernahm er die Leitung der Hauptfiliale in Rankweil. „Ich freue mich sehr über das in mich gesetzte Vertrauen und die Möglichkeit, meine bei der Volksbank Vorarlberg erworbenen Fähigkeiten jetzt als Filialleiter umsetzen zu können.“

Motivierter Nachwuchs

Vorstandsvorsitzender Betr.oec. Gerhard Hamel, selbst langjähriger Mitarbeiter der Volksbank Vorarlberg Gruppe, forciert die Lehrlingsausbildung: „Das Bekenntnis unserer Bank zur Lehre hat sich schon in vielerlei Hinsicht bezahlt gemacht. Ich bin mir sicher, wir können auch in Zukunft auf viele top ausgebildete und motivierte Nachwuchskräfte bauen.“

Zusätzliche Workshops

Zusätzlich zur Ausbildung bietet die Volksbank Vorarlberg ihren Auszubildenden ein umfangreiches Angebot an internen und externen Weiterbildungsworkshops. Da es sich bei der Lehre um eine duale Ausbildung handelt, hat die Lehrausbildung zudem den großen Vorteil, dass die Lehrlinge Praxiserfahrung vorweisen können und voll im Arbeitsprozess integriert sind.

Wer sich für eine Lehre bei der Volksbank Vorarlberg interessiert, meldet sich am besten bei der Personalabteilung.

Volksbank Vorarlberg e. Gen.

Personalabteilung

Ringstraße 27

6830 Rankweil

Tel. 050 882 8131

E-Mail: karriere@vvb.at

Vom Lehrling zum Filialleiter in Rankweil – das Vertrauen, das mein Arbeitgeber in mich setzt, freut mich.

Wolfgang Schneider

Leiter Volksbank Vorarlberg, Filiale Rankweil

Das Bekenntnis unserer Bank zur Lehre hat sich schon in vielerlei Hinsicht bezahlt gemacht.

Betr. oec. Gerhard Hamel

Vorstandsvorsitzender Volksbank Vorarlberg